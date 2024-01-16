القبض على أشخاص بتهمة الإتجار بالأعضاء البشرية في دمشق

أفصح محمد خربطلي، المحامي العام في عدلية دمشق، عن اعتقال مجموعة من الأفراد في العاصمة بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، أشار خربطلي إلى أن فرق مكافحة الاتجار بالأشخاص في دمشق اعتقلت خمسة أفراد بتهمة بيع الكلى.

وتم أيضًا اعتقال فرد يعاني من فشل كلوي قام بشراء كلية من هؤلاء الأفراد، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بناءً على وضعه الصحي، مع عدم الكشف عن تفاصيل إضافية حسبما أوضح خربطلي، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات وفقاً لتصريحات إذاعية لإذاعة المدينة اف ام.

شهدت سوريا زيادة في حالات بيع الأعضاء والاتجار بها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكوين ظاهرة قلقة، حيث كشفت عن وجود سوق سوداء تنظم وتقود عمليات البيع، في آذار 2021، عرض رجل في الخمسينات من عمره ويقيم في دمشق كليته للبيع علنياً في برنامج “المختار”، حيث قال في تلك الفترة: “ارحموا عزيز قوم ذل”.