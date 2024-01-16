القواعد الأمريكية في سوريا في خطر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” عن تحديث جديد لعدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، حيث وصل إجمالي الهجمات إلى 130 هجومًا، تشير التقارير إلى أن القواعد الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجومًا، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجومًا.

وأدلى الناطق باسم البنتاغون، باتريك رايدر، بهذه المعلومات مشيرًا إلى استمرار التصعيد المتوقع لتلك الهجمات، وفي سياق آخر، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن، مما قد يؤدي إلى زيادة التوتر في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهجمات تأتي في سياق تصاعد الأحداث في المنطقة، ورد الفعل المتوقع من جماعات مقاومة مثل حزب الله وحماس والقوات العراقية، إضافة إلى ذلك، قد تستمر السفن الأمريكية والبريطانية في التوجه إلى المناطق البحرية المتاخمة لقطاع غزة والبحر الأحمر، مما يزيد من التوتر الإقليمي .

يشير تصاعد الوضع إلى أن الأوضاع قد تخرج عن السيطرة، وقد يتسع نطاق النزاع ليشمل جبهات إضافية، وهو ما يدفع بعض المحللين إلى التوقع بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

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