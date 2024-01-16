تدمير 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي فورونيج وبيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية جديدة، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على مواقع في الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان: “خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية”، وأضافت: إن “منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاثاً أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

وتحاول القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، استهداف المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ وذلك بعد اعتراف مسؤولين في أوكرانيا والدول الغربية بفشل الهجوم المضاد الذي أطلقه نظام كييف، في وقت سابق من العام الماضي.