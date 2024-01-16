طيران الاحتلال التركي يعتدي على منشأة توليد كهرباء السويدية بريف الحسكة

واصل الاحتلال التركي اعتداءاته على البنى التحتية والمرافق الخدمية بريف الحسكة حيث أقدم على استهداف محطة توليد الكهرباء في السويدية بالطيران المسير ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

مدير الشركة العامة لكهرباء الحسكة المهندس صالح ادريس أكد خروج منشأة توليد الكهرباء في السويدية عن الخدمة جراء عدوان تركي بالطائرات المسيرة مساء أمس ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في عنفات التوليد الخاصة بالمنشأة.

وذكر مصدر أن طيران الاحتلال التركي المسير اعتدى على المنشأة بست غارات جوية.

وتعتمد شركة كهرباء الحسكة على كمية التيار الكهربائي المنتج في منشأة توليد السويدية لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي المياه الأفران المشافي الاتصالات لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

واستهدف العدوان التركي الليلة الماضية البنى التحتية الخاصة بقطاع الكهرباء في مدن الشمال ما أدى الى خروج محطات تحويل الكهرباء في القامشلي وعامودا والدرباسية والمالكية والقحطانية عن الخدمة.

سانا

