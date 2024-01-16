هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 36 مم في صلنفة باللاذقية
شهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 36 مم في صلنفة باللاذقية.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي: في محافظة درعا.. نوى ودرعا المدينة 1 مم.
وفي محافظة القنيطرة.. حضر 5 مم والمدينة 4 مم ونبع الصخر 2 مم.
وفي محافظة حمص.. الناصرة وشين وتلكلخ 4 مم ومرمريتا 3 وقلعة الحصن 5 مم والعريضة 2مم.
وفي محافظة حماة.. الرصافة وعين حلاقيم 17 مم ووادي العيون 20 مم ومصياف 18 مم وربعو 10 مم ومحردة 2 مم وصوران والسلمية 1 مم وفي الغاب- شطحة 25 مم وعين الكروم 10 مم والكريم 5 مم وأفاميا 2 مم والسقيلبية 1 مم.
وفي محافظة طرطوس.. القدموس وحمام واصل 14 مم والشيخ بدر 15 مم ومشتى الحلو وصافيتا 9 مم والصفصافة 10 مم وطرطوس المدينة 11 مم وبانياس 20 مم.
وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 36 مم وكسب 27 مم والمزيرعة 14 مم والقرداحة ووادي قنديل 32 مم والحفة 24 مم والقطيلبية وبوقا 10 مم ومطار الباسل والبهلولية 21 مم واللاذقية 12 مم.
وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور وإدلب المدينة 12 مم وأرمناز 7 مم وخان شيخون 2 مم.
وفي محافظة حلب.. إعزاز 10 مم وحلب المطار وجرابلس 2 مم والمسيفرة وخناصر 1 مم.
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