16-01-2024
إعلان جديد لـ وزارة الداخلية بخصوص جوازات السفر.. ماذا يتضمن؟
أعلنت إدارة الهجرة والجوازات، أنه ومن خلال متابعة عملها في إصدار جوازات السفر وتجديدها، تبين من خلال تدقيقها للبيانات الواردة على بوابة الحجز الالكتروني وجود 8774 ثمانية آلاف وسبعمائة وأربعة وسبعين معاملة لم يراجع أصحابها لاستكمال أوراقهم الثبوتية وطباعة واستلام جوازات سفرهم على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الموعد المحدد لهم.
وقالت إدارة الهجرة في بيان لها: انطلاقاً من الحرص على تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين، وبغية تخفيف الضغط على بوابة الحجز الالكتروني وتقديم الخدمة لمن هم بحاجة لجوازات سفر، يرجى من أصحاب هذه المعاملات مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات لاستكمال معاملات إصدار جواز سفرهم وذلك خلال فترة / 20 / عشرين يوماً من تاريخ 2024/1/16م حتى لا يتم إلغاء حجوزاتهم.
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