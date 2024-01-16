غرامة مالية وإغلاق لأي مكتب سيارات لم يسجل في مدينة معارض

16-01-2024

غرامة مالية وإغلاق لأي مكتب سيارات لم يسجل في مدينة معارض

كشف مدير المهن والرخص في محافظة دمشق المهندس عثمان رباح، عن إغلاق أي مكتب لبيع وشراء السيارات في دمشق في حال لم يسجل في مشروع مدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، وتغريمه بمبلغ 150 ألف ليرة كبدل إغلاق يومي

وقال رباح، لإذاعة شام اف ام:  إن مكاتب السيارات الموجودة ضمن دمشق والتي سجلت في مشروع مدينة المعارض للسيارات في الدوير تُمنح مهلة عام قبل اتخاذ إجراءات جديدة بحقها سواء بالتريث وإبقائهم في دمشق أو نقلهم إلى الدوير.

يشار إلى أنه صدر قرار في وقت سابق بإنشاء مدينة معارض للسيارات في منطقة الدوير بريف دمشق، لنقل مكاتب السيارات من العاصمة إلى تلك المنطقة بعد الانتهاء من إشادتها.

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