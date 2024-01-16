وزارة التربية تحضّر لمشروع المدرسة الإلكترونية

ذكر معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي، أن هناك 39 مدرسة افتراضية في سورية، يدرس فيها طلاب من مختلف المناطق السورية ، وهناك نسبة كبيرة من الطلاب المغتربين.

وبيّن الضللي، لإذاعة شام اف ام، أن هناك نحو 1300 طالب من فنزويلا، ومدرسة أخرى تضم 4000 طالب من مناطق متفرقة، تركيا، دول الخليج وغيرها، ممن لديهم رغبة بتعلم المنهاج السوري ضمن هذه المدارس.

وكشف الضللي أن هناك مشروع "المدرسة الإلكترونية" يجري العمل عليه في وزارة التربية، يتضمن كتباً إلكترونية وتفاعلية، وسيكون لها إدارة مستقلة خاصة بها.

من جهة أخرى، أكد معاون وزير التربية، أن الدورة الامتحانية الثانية "التكميلية" ستستمر هذا العام، ولكن بحسب المرسوم تلغى في العام المقبل، مشيراً إلى أن التحول من الاختبار المقالي إلى الاختبار الموضوعي "الأتمتة" سيطبق هذا العام على جميع المواد، وذلك بعد إجراء امتحان تجريبي للطلاب.

وكشف أن زمن الامتحان لبعض المواد كالرياضيات واللغة العربية سيكون أطول لأنه وفقاً لما حصل في الامتحان النصفي كان الوقت ضيقاً، لافتاً إلى أنه يمكن أن يقلل عدد الأسئلة ويبقى الوقت على حاله أو زيادة الوقت المخصص للمواد.

وذكر الضللي، أن الفلسفة كان الوقت فيها كافياً، وخلال الفحص التجريبي سيحدد هذا الموضوع بشكل أكبر.

وفيما يخص قطع الاتصالات قال الضللي: هذا الموضوع سابق لأوانه ولكن قطع الاتصالات كان له أثر إيجابي خلال الدورة الماضية.