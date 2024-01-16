سرقة 84 طناً من الأمراس النحاسية خلال العام الماضي
تعرضت الشبكة الكهربائية في محافظة طرطوس عام 2023، لعدد من السرقات والتعديات بلغت كميتها التقديرية 84 طناً من الأمراس النحاسية.
وقال مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور: توزعت السرقات في مناطق المحافظة/ بانياس- الشيخ بدر- الدريكيش القدموس- مشتى الحلو- سهل عكار- صافيتا- إضافة لمنطقة طرطوس العقارية/، وقد بلغت قيمة هذه المسروقات نحو 18.3 مليار ليرة وتم تنظيم 926 ضبط شرطة بها.
وأكد منصور أن السرقات زادت مقارنة مع عام 2022 والكميات ارتفعت كثيراً، ففي عام 2022 تمت سرقة 35.6 طناً من الأسلاك النحاسية بلغت قيمتها 3.5 مليارات ليرة ونظم فيها 532 ضبط شرطة.
وأشار المدير العام إلى أن الشركة أعلمت محافظ طرطوس بالسرقات من خلال توجيه عدة كتب تضمنت لجوء بعض أصحاب النفوس الضعيفة نتيجة ارتفاع أسعار النحاس على سرقة /أمراس – كابلات- محولات/ في معظم مناطق وقرى المحافظة وهو الأمر الذي أدى إلى خسائر مادية كبيرة في المال العام، وقد قام المحافظ بالتعميم إلى كل الوحدات الإدارية في المحافظة وكذلك إلى قيادة شرطة محافظة طرطوس لتكليف الدوريات للمراقبة خصوصاً «ليلاً» وإيلاء هذا الموضوع أهمية قصوى وإلى المحامي العام بطرطوس.
الوطن
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