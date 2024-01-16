إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية
كشف أمين سر الغرفة التجارية السورية الإيرانية مصان نحاس، عن إنشاء شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية، وهي في طور التأسيس حالياً على أن تباشر عملها فور انتهائها من استكمال الأوراق المطلوبة.
وحول البنك المشترك السوري الإيراني، قال نحاس: إنه لا يزال في مرحلة التأسيس متوقعاً أن يبدأ عمله قريباً.
وكشف نحاس عن ما يمكن تسميته “صفر جمارك” أي عدم وجود رسوم جمركية بين البلدين، مشيرا إلى وأن هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية كانون الثاني الحالي أي منذ نحو 13 يوماً.
وقال: من المتوقع ارتفاع وتيرة التبادل التجاري بين البلدين خلال العام، سيما بعد الاتفاق على تنشيط النقل البحري عبر خط بندر عباس، مع الاتفاق على إعادة تفعيل الشحن البري بين سوريا وإيران عبر العراق قريباً.
وقال نحاس: تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة البضائع بين البلدين بالعملة المحلية لكل بلد، بشكل منظم ومراقب من قبل المركزي المشترك السوري الإيراني، الأمر الذي سوف يزيد أيضاً من عمليات التبادل التجاري، مشيرا إلى أن أهم البضائع التي تصل من الجانب الإيراني تشمل البيتروكيماويات، حليب الأطفال، الأدوية، إضافة إلى إمكانية من التكنولوجيا الإيرانية في المعامل وغيرها.
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