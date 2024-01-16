خطة زراعة القطن للموسم الزراعي 2023- 2024

بلغت نسبة المساحات المخططة لزراعة القطن للموسم الزراعي 2023-2024 نحو 14419 هكتاراً وبإنتاج متوقع بنحو 43257 طناً وفق مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة المهندسة نازك العلي.

وبينت العلي أنه تم خلال الموسم الماضي تنفيذ 7175 هكتاراً من المساحات المخططة أنتجت حوالي 17017 طناً تم تسويق 15866 طناً منها حتى الآن.

وأشارت العلي إلى أنه بهدف تشجيع الفلاحين على زراعة كل المساحات المخططة من هذا المحصول تم تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القطن المحبوب بـ 10 آلاف ليرة سورية واصلا أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وهو ما لاقى صدى إيجابيا لدى الفلاحين.

ولفتت العلي إلى أن وجود عوامل عدة تحول دون الوصول إلى إنتاج كامل الاحتياج من محصول القطن، منها وجود أغلب المساحات المنتجة للقطن في المناطق غير الآمنة إذ تشكل المساحات المخططة في المناطق الآمنة 28 بالمئة فقط من إجمالي المساحة القابلة للزراعة وعدم إمكانية التوسع بالمساحات المزروعة في المناطق الآمنة بسبب محدودية الموارد المائية وفق الموازنة المائية المعتمدة.

وأشارت العلي إلى استمرار الحكومة بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية المستلمة من الجهات العامة وللمحاصيل الرئيسية والثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة واستمرار العمل ببرنامج الدعم الزراعي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تأمين مستلزمات الإنتاج.