تركيا توقف مطلوبين للإنتربول أحدهم مطلوب في سورية

أفادت وزارة الداخلية التركية بتنفيذ عملية أمنية في اسطنبول، استهدفت أفرادًا مطلوبين للإنتربول، حيث قامت مديرية أمن اسطنبول بالقبض على 10 أشخاص مطلوبين في 6 دول مختلفة، وهي سورية، إيران، الصين، كوريا الجنوبية، سويسرا، وأوزبكستان.

جاءت العملية تحت اسم “القفص 30″، وشملت تهمًا متنوعة مثل غسيل الأموال والاحتيال وتهريب المهاجرين.

وشارك في العملية 46 فريقًا و117 فردًا من مديرية فرع تهريب المهاجرين بشرطة اسطنبول.

المعتقلون يشملون علي أبو ويج من سورية بتهمة تهريب المهاجرين، وتايغو ليو من سويسرا بتهمة الاحتيال، وتاي يونغ سونغ من كوريا الجنوبية بجرم قمار، وشين آن من الصين بتهمة تهريب المهاجرين.

كما طالت العملية مطلوبين آخرين في أوزبكستان بتهمة الإتجار بالبشر، ومن إيران بتهمة الاحتيال وغسل الأموال.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن السلطات التركية لن تسمح لمنظمات الجريمة الدولية وتجار السموم بإزعاج شعبها، مؤكدًا على استمرار الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يُذكر أن تلك العملية تأتي في سياق حملات أمنية متكررة نفذتها السلطات التركية مؤخرًا لمواجهة التحديات الأمنية.

وكالات