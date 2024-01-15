ألمانيا تستعد لاحتمال نشوب صراع بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، حيث تشير تقارير وسائل الإعلام إلى سيناريو وزارة الدفاع الألمانية الذي يشير إلى إمكانية بدء هذا الصراع في صيف عام 2025، وفقًا لوثيقة عسكرية ألمانية سرية .

وفي يوم “إكس” المحدد في الوثيقة السرية، يتوقع أن يصدر القائد الأعلى لحلف الناتو أمرًا بنقل 300 ألف جندي إلى المنطقة الشرقية، بما في ذلك 30 ألف جندي من الجيش الألماني، ويُزعم أن التصعيد قد يبدأ في فبراير 2024 مع هجوم روسي نشط ضد قوات أوكرانيا، وينتهي في يونيو من نفس العام بعد انحسار القوات الأوكرانية.

وتحدد الوثيقة المكان والتاريخ وتوصيف تصرفات روسيا والغرب، مشيرة إلى إرسال مئات الآلاف من جنود الناتو واندلاع حرب حتمية في صيف عام 2025، الموقع المتوقع للاصطدام يكون في ممر سووالكي، الذي يربط كالينينغراد ببيلاروسيا عبر ليتوانيا، ولكن النهاية المحتملة لهذا التصعيد الافتراضي تظل موضوعاً مفتوحاً.

تؤكد روسيا عدة مرات أنها لا تشكل تهديدًا لدول الناتو، ولكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تؤثر في مصالحها، في الوقت نفسه، تظل مستعدة للحوار، ولكن على قدم المساواة، مطالبةً الغرب بالتخلي عن توجيه القارة نحو التسلح.

سبوتنيك

