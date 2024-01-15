امبراطور الذهب في قبضة الأمن المصري

ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على واحد من أبرز تجار الذهب في مصر، المعروف بلقب “إمبراطور الذهب”، خلال حملة مداهمة لمحلاته في منطقة الجمالية بالقاهرة، تمت عملية الاعتقال بناءً على معلومات تفيد بارتكابه مخالفات جسيمة في عمليات بيع وشراء الذهب، مما أثر بشكل كبير على السوق، خاصةً أن دوره كان كبيرًا في التحكم بأسعار المعدن الثمين التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مؤخرًا.

يمتلك الموقوف عدة محلات ذهب في مختلف محافظات مصر، وكان قد أسس نظامًا يشبه البورصة لتحديد أسعار الذهب، حيث وصلت تلك الأسعار إلى أكثر من 3700 جنيه للغرام الواحد، وقد قام بابتزاز التجار الآخرين في البلاد عن طريق تحديد الأسعار استنادًا إلى السعر الذي يحدده، حسبما كشفت المصادر وفقاً لموقع البوابة.

كشفت التحقيقات أنه كان يحدد سعر الغرام بناءً على سعر الدولار في السوق السوداء، مما أثر بشكل كبير في ارتفاع سعر الدولار والذهب في الأسواق المصرية إلى مستويات قياسية، وخلال حملة مداهمة في محلات “الإمبراطور”، عثرت السلطات على 165 كيلوغرامًا من خام الذهب وكميات كبيرة من العملات الأجنبية.

في سياق متصل، نفت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أي تأثير على حركة السوق بعد اعتقال “إمبراطور الذهب”، أكدت أن عمليات البيع والشراء والتسعير في محال الصاغة تسير بشكل طبيعي، مشيرة إلى استمرار المحال التجارية في استقبال المستهلكين دون تأثير يذكر، مع تأكيدها على استمرار حركة السوق بشكل سلس وطبيعي.