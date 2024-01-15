 اختفاء جنديين في البحرية الأميركية بخليج عدن

أعلنت الولايات المتحدة عن فقدان جنديين من القوات البحرية الخاصة خلال مهمة قبالة سواحل الصومال، حيث كانوا مشاركين في عملية لاعتراض تهريب أسلحة إيرانية للمتمردين الحوثيين في اليمن، تضمنت المهمة البحرية عملية VBSS (الزيارة والتفتيش والمصادرة)، حيث قام جنود مدربون بشكل جيد بالاعتراض والتفتيش على السفن.

وفقًا للمعلومات الرسمية، انزلق أحد الجنود أثناء محاولته الصعود إلى سفينة تحمل الأسلحة المشبوهة وسقط في مياه خليج عدن، قفز زميله في المياه لمحاولة إنقاذه، أكد جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن هذه الحادثة لا تتعلق بالغارات الجوية الأميركية الأخيرة .

تستمر جهود البحث والإنقاذ في مياه البحر الهائج قبالة الصومال، حيث يسعى الجيش الأميركي للعثور على الجنود المفقودين، يُشير إلى أن البحرية الأميركية قامت بعمليات اعتراض متكررة للسفن التي تحمل شحنات غير قانونية وتهدد الأمان في المنطقة.

تبرز التطورات الأخيرة التوترات الإقليمية والتحديات البحرية التي تواجه القوات البحرية الأميركية في مواجهة تهريب الأسلحة والقرصنة في المياه الدولية.

سكاي نيوز عربية



