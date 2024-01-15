لماذا يزداد الغضب الأميركي من حكومة نتانياهو؟

أفاد موقع “أكسيوس” بناءً على مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يظهر عليه فقدان الصبر تجاه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في سياق الأحداث الجارية في قطاع غزة، وتشير المصادر إلى تزايد شعور بخيبة الأمل تجاه نتنياهو ورفضه لمعظم طلبات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالأوضاع في غزة.

بعد الدعم الأمريكي الكامل في بداية الأزمة، تظهر الآن “أدلة متزايدة” على فقدان بايدن للصبر، حسب إحدى المسؤولين الأمريكيين الذي وصف الوضع بأنه “سيئ ونحن عالقون، صبر الرئيس ينفد”، ويُشير الموقع إلى أن بايدن لم يتحدث مع نتنياهو منذ 20 يومًا، ويشير إلى مكالمة متوترة أنها انتهت بعد رفض نتنياهو طلب الإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية وفقاً لموقع الحرة.

وتتناول المصادر قضية عائدات الضرائب وتشير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن إسرائيل لا تقوم بما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن نتنياهو يرفض الخطة الأمريكية لإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية لتكون لها دور بعد حماس في غزة.

التقرير يُشير إلى القلق المتزايد بين المسؤولين الأمريكيين بشأن عدم استجابة إسرائيل للمواعيد المحددة لتخفيف الهجمات في غزة، ويعكس التوتر الإقليمي والتحديات البحرية التي تواجهها القوات البحرية الأمريكية في مواجهة تهريب الأسلحة والقرصنة في المياه الدولية.