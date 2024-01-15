رفع مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر خارج سورية إلى 10 ملايين ليرة

15-01-2024

رفع مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر خارج سورية إلى 10 ملايين ليرة

رفعت وزارة المالية مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية في حال وجود أسباب جدية ملموسة إلى 10 ملايين ليرة، أو أكثر في حال وجود أسباب جدية ملموسة.
 
وطلبت الوزارة من مديريات المالية اتخاذ التدابير الضرورية لتشديد كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة ضد المكلفين الذين قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، وبالتحديد إجراء منع السفر مباشرة دون الحاجة إلى طلب من المكلف بعد تصفية ذمته المالية.
 
وبموجب البيان، حدد مبلغ الذمة المالية، الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة توقع حدوث تهريب لأموال المكلفين أو إخفائها، كما اقترح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم فحصًا للأموال، وذلك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم المكلفين يمكن التنفيذ عليها لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...