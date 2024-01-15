رفع مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر خارج سورية إلى 10 ملايين ليرة
رفعت وزارة المالية مبلغ الذمة المالية التي تستوجب منع السفر للمتخلفين عن تسديد الضرائب والرسوم المترتبة عليهم من سنوات سابقة أو خلال السنة الحالية في حال وجود أسباب جدية ملموسة إلى 10 ملايين ليرة، أو أكثر في حال وجود أسباب جدية ملموسة.
وطلبت الوزارة من مديريات المالية اتخاذ التدابير الضرورية لتشديد كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة ضد المكلفين الذين قاموا بتسوية التزاماتهم المالية، وبالتحديد إجراء منع السفر مباشرة دون الحاجة إلى طلب من المكلف بعد تصفية ذمته المالية.
وبموجب البيان، حدد مبلغ الذمة المالية، الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة توقع حدوث تهريب لأموال المكلفين أو إخفائها، كما اقترح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم فحصًا للأموال، وذلك في حال عدم وجود أموال منقولة أو غير منقولة باسم المكلفين يمكن التنفيذ عليها لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
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