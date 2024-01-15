15-01-2024
الاتصالات تمنع تقاضي أي أجور إضافية لقاء تحويل أرصدة إلى الحسابات
أكدت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، على عدم تقاضي أي أجور إضافية لقاء تحويل أرصدة إلى الحسابات الالكترونية الخاصة بالمشتركين سواء كانت عملية التحويل من خلال مراكز خدمة شركتي الخلوي (سيريتل و MTN) أو من خلال النقاط المرخصة لتغذية الحسابات الالكترونية الخلوية.
ووجهت الهيئة،إلى شركتي الخلوي بمتابعة النقاط المرخص لها لتقديم خدمة تغذية الحسابات الالكترونية الخاصة بهما وإعلام الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بالضوابط الصادرة عن الهيئة.
وأشارت إلى ان هذا يأتي في إطار متابعة تقديم خدمات الدفع الالكتروني من خلال الشركات الخلوية.
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