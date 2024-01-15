غارات تركية لليوم الثالث على مواقع “قسد” شمالي وشرقي سوريا

تتابع الطائرات المسيّرة والحربية التركية، لليوم الثالث على التوالي، استهداف مواقع تابعة لقوات “قسد” التي تدعمها الولايات المتحدة في مدن وبلدات محافظة الحسكة، وكذلك في مدينة عين العرب/ كوباني بريف محافظة حلب وبلدة عين عيسى بريف الرقة في شمال وشمال شرقي سوريا، هذه الغارات تسفر عن وقوع أضرار كبيرة في النواحي المادية والبشرية.

وفي الحادي عشر من كانون الجاري، قصفت الطائرات التركية مقرًا عسكريًا لقوات “قسد” في مقر شركة “لافارج” الفرنسية بقرية خراب عشك بريف عين العرب/كوباني شرقي حلب، يُعتبر هذا المقر قاعدة عسكرية أمريكية مؤقتة، وشهد انفجارًا قويًا مع إحداث أضرار كبيرة، مع تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية، إضافة إلى ذلك، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي محطة كهرباء مدينة عين العرب/ كوباني، مما أدى إلى تعطلها وفقاً لسبوتنيك عربي.

كما قامت الطائرات المسيّرة بقصف موقع عسكري لـ “قسد” في مبنى الفرقة الحزبية ومقر اتحاد الفلاحين (مقر أمن الحواجز) شمال غربي مدينة الدرباسية، إضافة إلى استهداف حاجز عسكري في قرية كربطلي جنوبي مدينة الدرباسية، هذا الهجوم أسفر عن إصابة امرأة وطفليها داخل منزلهم بالقرب من الموقع المستهدف.

في المدينة نفسها، قامت طائرات مسيّرة تابعة للجيش التركي بشن غارات على محطة تحويل كهرباء في بلدة عين عيسى، مما أدى إلى تدميرها وانقطاع التيار الكهربائي عن البلدة بشكل كامل.

وتفيد المعلومات بأن مسلحي “قسد” فرضوا طوقًا أمنيًا على المواقع العسكرية التي تعرضت للغارات التركية، فيما تم استدعاء سيارات الإطفاء والإسعاف إلى تلك المناطق، يتواصل تحليق الطائرات المسيّرة التركية في سماء المدينة بشكل مكثف.

يأتي هذا في سياق الهجمات التركية على مناطق تسكنها القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، حيث أدت تلك الهجمات إلى تفجير المحطات النفطية في المالكية وبلدات أخرى في محافظة الحسكة، وأفادت وزارة الدفاع التركية بمقتل 7 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية في هذه الهجمات، ليرتفع عدد المسلحين الأكراد الذين تم تحييدهم إلى 64 في شمال سوريا والعراق، في إطار العملية التي بدأها الجيش التركي بعد مقتل 9 من جنوده في شمال العراق يوم الجمعة الماضي.

