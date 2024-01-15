القبض على عصابة خطـيرة مؤلفة من 4 أشخاص في دمشق

قُدمت عدة إدعاءات في قسم شرطة الميدان بدمشق تفيد بقيام أفراد مجهولين بسلب المارة في حي الميدان، حيث تمت سرقة مبالغ مالية وأجهزة خلوية وحقائب بواسطة أفراد يرتدون أقنعة ويحملون سكاكين.

وبناءً على البحث والمتابعة والرصد، نجحت شرطة الميدان في دمشق في القبض على المشتبه بهم، وقد تبين أنهم يدعون باسماء (عزالدين، ح)، (محمد نادر، م)، (ابراهيم، ح)، و (عبدالله، ك)، وتم العثور عند تفتيشهم على عدة قطع من مادة الحشيش المخدر، سكاكين، ثلاثة هواتف محمولة مسروقة، قبضة حديدية، وأقنعة تستخدم لإخفاء معالم الوجه بهدف التلصص وفقاً وزارة الداخلية السورية.

أثناء التحقيق معهم، اعترفوا بتشكيل عصابة متخصصة في سرقة المارة خلال الليل باستخدام آليات كباس وسكاكين، وكانت وسيلة تنكرهم هي استخدام الأقنعة لإخفاء هوياتهم، بهدف ترويع المواطنين وسرقتهم، كما قاموا بتنفيذ العديد من الجرائم في الحي المذكور، بما في ذلك السرقة والسلب والتلصص.

تمت استعادة عدد من الحقائب والأجهزة الخلوية المسروقة وتسليمها لأصحابها، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتقلين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص للمحاكمة.