ريف دمشق: فيضان نهر الأعوج في عرنة

أفاد رئيس مجلس بلدة عرنة بريف دمشق، نبيل كبول، بحدوث فيضان في نهر الأعوج الذي يمر بسهل عرنة خلال اليومين الماضيين، نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت بكمية تجاوزت 127 ملم في فترة قصيرة لا تزيد عن 48 ساعة، وأشار إلى أن الفيضانات لم تتسبب في أضرار كبيرة حتى الآن، حيث غمرت بعض الأراضي الزراعية دون وقوع أضرار بالغة.

وأكد كبول أن هذا النوع من الفيضانات ليس غريبًا على المنطقة، حيث شهدت حالات مماثلة الأسبوع الماضي بسبب الأمطار الغزيرة أيضًا، وأشار إلى أن المنازل البلاستيكية لم تتأثر، وكانت الأضرار تقتصر على غمر بعض البساتين بالبحص الذي جلبته المياه من الجبل.

وأضاف أنه سيتم تقدير حجم الأضرار بمجرد تراجع تأثير المنخفض الجوي وانحسار مياه النهر، يجدر بالذكر أن المنطقة ذات طبيعة مدرجة تتدفق المياه من جبل الشيخ، وتعتبر سهل عرنة هي أدنى منطقة وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

من ناحية أخرى، أفاد رئيس مجلس مدينة عرنة بأن المنطقة شهدت انقطاعًا للتيار الكهربائي لمدة 3 أيام متتالية بسبب خلل فني في منطقة قطنا، نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى الأكبال والتمديدات الكهربائية.