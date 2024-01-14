الثلوج تغطي مرتفعات القلمون وريف القنيطرة

سُجّل أمس ، أول تساقط ثلجي في عام 2024 في منطقة القلمون بريف دمشق والمناطق المرتفعة في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا.

حسب مراكز الأرصاد الجوية، فقد شهدت مناطق على ارتفاع 1700 متر في ريف القنيطرة، مثل منطقة حينة ومحيطها، ومناطق ريف دمشق التي تزيد على 1600 متر، تساقطًا للثلوج.

تتوقع المراكز استمرار التساقط الثلجي في منطقة القلمون، حيث يتوقع أن يكون الهطل ابتداءً من اليوم على ارتفاع 1500 متر.

ومع تقدم الهواء البارد المرافق للكتلة الهوائية، يُتوقع أن يتدنى مستوى الهطل الثلجي يومي السبت والأحد القادمين إلى حوالي 1500 متر تقريبًا.