ارتفاع مفاجىء بأسعار الزيوت النباتية خلال الساعات الماضية

في ثاني مرة خلال هذا الشهر، ولأول مرة في العام الجديد، شهدت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعًا حادًا، حيث تجاوز الارتفاع في سعر اللتر الواحد الثلاثة آلاف ليرة.

في غضون أقل من 24 ساعة، ارتفع سعر اللتر من 24 ألف ليرة إلى 27 ألف ليرة، ويرجع السبب المباشر لهذا الارتفاع، وفقًا لتصريحات عدة أصحاب محلات تجارية لـ “غلوبال”، إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق.

نصح أحد أصحاب محلات الجملة زبائنه بإبلاغ معارفهم بالتغيير المفاجئ في الأسعار لتجنب صدمة الارتفاع، مؤكدًا أن بعض الشركات رفضت توزيع زيت الطهي إلى المحلات بسبب عدم استقرار سعره. وتوقع المزيد من الارتفاع في الأيام القادمة لجميع السلع.

وفي سياق ذي صلة، تمثل كلمة السر المشتركة بين المحلات اليوم توجيه الزبائن لشراء السلع اليوم قبل الغد.

أما فيما يتعلق بأسعار الجملة، فارتفع سعر عبوة 4 لتر من زيت دوار الشمس من 96 ألف ليرة إلى 106 آلاف، وزاد سعر تنكة زيت دوار الشمس إلى حوالي 500 ألف ليرة، بينما بلغ سعر بيدون زيت النخيل 25 لترًا 550 ألف ليرة.

مصدر مطلع على آلية تحديد الأسعار في الأسواق أكد أن ارتفاع أسعار الزيوت كان فقط نحو ألفي ليرة في توزيع الجملة، وأن ارتفاع أسعار السلع يعود إلى ارتفاع سعر الصرف.

وأوضح المصدر أن السوق تعتمد على عرض وطلب، ورغم توفر الكميات في الأسواق، إلا أن عمليات التسعير تتم بواسطة مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن أسعار سورية للتجارة لم تتغير وفقًا لأحدث نشرة لها، حيث حددت سعر اللتر عند 22500 ليرة، مع إمكانية شراء لتر واحد شهريًا بحد أقصى باستخدام بطاقة التموين.