كاتب اسرائيلي: حدود بلادنا ستمتد من لبنان إلى السعودية وصولا للفرات

أثارت تصريحات الكاتب الإسرائيلي آفي ليبكين جدلاً واسعًا حين تحدث عن توقعاته بتوسيع حدود “إسرائيل” من لبنان إلى الصحراء الكبرى، مشيرًا إلى المملكة العربية السعودية، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الفرات.

جاءت هذه التصريحات في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ليبكين: “أعتقد أن حدودنا ستمتد في النهاية من لبنان إلى الصحراء الكبرى في المملكة العربية السعودية، ومن البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الفرات”.

وأضاف أن الأكراد هم أصدقاؤهم على الجانب الآخر من الفرات، وأن لديهم لبنان يحتاج إلى حماية إسرائيل، ومن ثم يعتقدون أنهم سيستولون على مكة والمدينة وجبل سيناء.

تسببت هذه التصريحات في غضب واستهجان على وسائل التواصل، حيث اعتبر البعض أنها محض أوهام، بينما أبدى آخرون رفضهم واستنكارهم لهذه التصريحات التي وُصِفَت بأنها تجسد أحلامًا مستحيلة.

تتزامن تصريحات ليبكين مع وثيقة “ينون”، المعروفة أيضًا باسم “الخطة الصهيونية للشرق الأوسط في الثمانينيات”، والتي صاغها الصحفي الإستراتيجي الإسرائيلي أوديد ينون. تعكس هذه الوثيقة بوضوح أهداف الصهيونية ورؤيتها، وتتناول خطة لتقسيم وضعف الدول العربية في إطار مشروع التوسع الصهيوني.