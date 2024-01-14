14-01-2024
الأمن الجنائي يعيد 30 مليار ليرة سورية لخزينة الدولة
تقديرًا لجهودهم المبذولة، التي أسفرت عن إعادة مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة، وصلت إلى ثلاثين مليار ليرة سورية،عبّر وزير الداخلية، اللواء محمد الرحمون، امتنانه لجهود الضباط والعناصر التالية :
اللواء حسين محمد جمعة، مدير إدارة الأمن الجنائي.
العميد حيدر منير فوزي، رئيس فرع المعلومات في إدارة الأمن الجنائي.
الرائد خالد جمال السطم، رئيس قسم مكافحة التزوير بفرع مكافحة التزييف والتزوير وتهريب النقد.
النقيب خليل وسوف، ضابط بفرع التحقيق في إدارة الأمن الجنائي.
الرقيب أول عبد الرزاق الحاج، رئيس ديوان فرع المعلومات.
الشرطي مصطفى الجواش من مرتب فرع المعلومات.
وقام اللواء حسين جمعة، مدير إدارة الأمن الجنائي، بتسليم الشكر للضباط والعناصر في مبنى الإدارة.
صاحبة الجلالة
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