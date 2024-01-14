اشتباكات مستمرة بمناطق سيطرة تركيا شمالي سوريا

شهدنا في المناطق الشمالية لسوريا التي تخضع لسيطرة تركيا، حالة من التوتر والفلتان الأمني. يتسبب في ذلك عناصر من “الجيش الوطني” التابع لأنقرة، أو من مجهولين، أو نتيجة لخلافات بين العشائر العربية في تلك المناطق.

ووفقًا لتقرير من “المرصد” المعارض، قام مجهولون يستقلون سيارة من نوع “سنتافيه” بإطلاق النار على مدني في مدينة الباب بريف حلب الشمالي، مما أدى إلى وفاته.

وفي حادث آخر، قتل مدني آخر، وأصيب ثلاثة أفراد من “الجيش الوطني” برصاص طائش أطلقه أهل المتوفى في نفس المدينة.

في سياق متصل، قتل عنصر من “الشرطة العسكرية” التابعة لأنقرة بسبب رصاص طائش خلال اشتباكات في مدينة جرابلس شرق حلب.

