‏مظاهرات في عشرات العواصم والمدن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم اليوم مظاهرات حاشدة للتنديد باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المنكوب، وللمطالبة بوقفه ومحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع بدعم أمريكي.

وكان ائتلاف منظمات بريطانية يضم حملة التضامن مع فلسطين والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا وتحالف أوقفوا الحرب وحملة نزع السلاح النووي وأصدقاء الأقصى، دعا إلى مظاهرات عالمية في أكثر من 120 مدينة ضمن 45 دولة حول العالم.

ففي العاصمة البريطانية لندن، خرجت مظاهرة كبرى شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إليه، ومحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم.

وندد المتظاهرون بتواطؤ الحكومة البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي فيما يرتكبه من مجازر، مشددين على ضرورة استمرار الحراك العالمي الدولي لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني.

وقالت الأمينة العامة لحملة نزع السلاح النووي كيت هدسون: “سيخرج ملايين الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء العالم اليوم للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار”، مضيفة: “يجب على حكومة المملكة المتحدة إنهاء دعمها للحرب الوحشية التي تشنها (إسرائيل) في غزة، والانضمام إلى أغلبية المجتمع الدولي في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبها”.

وفي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ميونيخ تضامناً مع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي عليها، وفي العاصمة الألمانية برلين تظاهر المئات في محطة برلين المركزية، حيث اعتقلت الشرطة عدداً منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما تظاهر العشرات في مدينة كيل الألمانية، للمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي العاصمة الفرنسية باريس نظم متضامنون مع فلسطين وقفة حاشدة في يوم التضامن العالمي، للمطالبة بوقف العدوان على غزة.

وخرجت مظاهرتان في العاصمة السويدية استوكهولم ومدينة أوبسالا دعماً لغزة وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي عليها، ورفضاً للمجازر المتواصلة بحق المدنيين في القطاع المحاصر.

وفي لوكسمبورغ تظاهر الآلاف أمام السفارة الأميركية للتنديد بدعم الإدارة الأميركية المتواصل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 99، كما خرجت مظاهرة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن دعماً لغزة وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي.

وفي مدينة لاهاي الهولندية واصل المئات من المتضامنين مع فلسطين التظاهر أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية مساندةً لغزة وفلسطين وتنديداً بعدوان الاحتلال المستمر منذ 99 يوماً على القطاع.

وفي الولايات المتحدة، تظاهر الآلاف في مدينة نيويورك للتنديد بالعدوان الأميركي البريطاني على اليمن وباستمرار العدوان على قطاع غزة، كما انطلقت مظاهرة في سيدني الأسترالية دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات “اليوم العالمي من أجل غزة”.

وخرجت مظاهرات في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة، ونددوا بالجرائم المرتكبة بحق أهلها.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن يابانية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع.

وشهدت 18 مدينة إندونيسية وقفات احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع غزة استنكاراً للعدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونظم المحتجون مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا، وطالبوا الإدارة الأميركية بوقف دعم مجازر الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

كما شهدت مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية أكبر أقاليم إندونيسيا مظاهرة أخرى، تنديداً بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي جنوب إفريقيا خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف مدن البلاد للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة، ورفع المتظاهرون شعار “لا لتهجير الفلسطينيين”، كما نددوا باستمرار العدوان وسط صمت دولي مخجل.