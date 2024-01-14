المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي بحقل العمر والقرية الخضراء

14-01-2024

المقاومة العراقية تستهدف الاحتلال الأمريكي بحقل العمر والقرية الخضراء

استهدفت المقاومة العراقية بواسطة الطيران المسير قوات الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بريف دير الزور.

وقالت المقاومة في بيان لها يوم أمس“ استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق بواسطة الطيران المسير قاعدة الاحتلال في حقل العمر النفطي والقرية الخضراء بريف دير الزور” مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت في وقت سابق اليوم برشقة صاروخية  قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة مطار أبو حجر- خراب الجير بريف الحسكة.

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