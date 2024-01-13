المياه تغمر محاصيل سهل عكار وتوقع أضراراً كبيرة

تشير التقديرات الأولية لأضرار الغمر الذي أصاب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والبيوت المحمية، في منطقة سهل عكار بريف محافظة طرطوس، إلى غمر حوالي 250 هكتار مزروعة بالبطاطا و319 هكتار بيوت محمية و68 هكتار حمضيات و1066 هكتار قمح و58 هكتار فول أخضر، وذلك في قرى تلسنون والمشيرفة والحسنة وتلعدس والسودة وكرتو والرنسية وخربة الأكراد، بحسب مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس.

وبين يونس أن سبب الغمر هو الأمطار الغزيرة، وفيضان النهر الكبير الجنوبي ونهر أبو الورد، لافتاً إلى أن اللجان الفنية تعمل حالياً على حصر الأضرار، والتي طالت أيضاً بيوت الأهالي في تلك القرى.

وأشار يونس إلى تضرر 200 بيت محمي وحوالي 1500 دونم قمح و100 دونم فول بالغمر في قرى بني نعيم والجويمسة، كما تضرر حوالي 150 بيت محمي و700 دونم قمحد و50 دونم فول في قرية البصيصة.

وأكد يونس استمرار عمليات حصر الأضرار وتدخل الآليات للمساعدة على تصريف المياه.