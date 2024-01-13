رئيس مركز التنبؤ ينفي ما نشرته ناسا حول إمكانية وقوع فيضانات كبيرة في سوريا
نفى رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، "شادي جاويش"، الأحاديث المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقلاً عن وكالة "ناسا" الدولية للفضاء حول تحذيرات من وقوع فيضانات في سوريا اليوم السبت وتحديداً في دمشق وريفها
وأكد "جاويش" أن ذروة الهطولات كانت صباح السبت، واعتباراً من الليلة سيشكّل ارتفاع الضغط الجوي السطحي عاملاً سلبياً لناحية كمية الهطول، لذلك يضعف الهطول خلال اليومين القادمين حتى على المناطق الساحلية"
وتابع "جاويش": "لا يمكن لوكالة "ناسا" نشر مثل هكذا خبر أو تحذيرات، باعتباره خارج اختصاصها أو مهامها، علماً أن نشر التحذيرات هو من اختصاص المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أو الوكالات المعتمدة من قبلها مثل الوكالة الأوروبية ECMWF وخدمة COPERNICUS وغيرها من الوكالات المتخصصة
وكانت تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورة لما قيل أنه "موذج الفيضان العالمي لوكالة ناسا" ويحمل تحذيراً من فيضانات محتملة وكبيرة في ريف دمشق في في 12كانون الثاني 2024.
الخبر
إضافة تعليق جديد