تنين بحري في سهل عكار وانهيار جرف صخري على طريق بريف صافيتا

13-01-2024

تنين بحري في سهل عكار وانهيار جرف صخري على طريق بريف صافيتا

تعرضت قرى سمريان والخرابة في سهل عكار بمنطقة طرطوس لهجوم من تنين بحري، مما أسفر عن أضرار تقدر بنحو 20 منزلًا بلاستيكيًا مخصصًا لزراعة البندورة، وقد وصلت نسبة الضرر إلى حوالي 50-90%، فور وقوع الحادث، قامت كوادر صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بالتعاون مع الوحدات الإرشادية بتقدير الأضرار الناجمة عن هذا  التنين .

من ناحية أخرى، بمتابعة من محافظ طرطوس، فراس أحمد الحامد، باشرت آليات وكوادر مديرية الخدمات الفنية في طرطوس أعمال تعزيل انهيار صخري على طريق العديدة – الخريبة – عين اللبنة في منطقة صافيتا، وبفضل الجهود السريعة، تم تأمين الطريق وجعله سالكًا مرة أخرى وفقاً لصحيفة الوطن المحلية.

أوضحت المحافظة من خلال مكتبها الإعلامي أن الآليات والكوادر كانت في حالة استنفار تام طوال فترة الحالة الجوية السائدة، وذلك في إطار خطة الاستجابة للحالات الطارئة خلال موسم الشتاء التي تم وضعها في 19 ديسمبر 2023.

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