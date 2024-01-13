قصف قاعدة أمريكية بالقامشلي ينذر بـ”تطور خطير”

أعلنت الفصائل العراقية عن استهدافها للقاعدة العسكرية الأمريكية “هيمو” في القامشلي شمال شرق سوريا، وهي خطوة تُعتبر “تطورًا خطيرًا” وتأتي من قبل “المقاومة الإسلامية في العراق حسبما نقلت وكالات الأنباء.

وتقع القاعدة غرب مدينة القامشلي وتبعد 5 كيلومترات عن مطار القامشلي، حيث تتمركز القوات الروسية، وتبعد 4 كيلومترات عن الحدود التركية، يُعتبر منشأ “هيمو” واحدًا من أبرز القواعد الأمريكية في شمال شرق سوريا ومركزًا للتنسيق بين القوات الأمريكية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

ووفقًا للباحث في “مركز عمران للدراسات”، سامر الأحمد، يُعتبر القصف على القاعدة تطورًا خطيرًا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي المجاور لمطار القامشلي، الذي يُعد ثاني أكبر قاعدة روسية في سوريا بعد قاعدة حميميم وفقاً لوكالات الأنباء.

وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2000 جندي في العراق لتقديم المشورة، ونحو 900 جندي في سوريا بذريعة مواجهة تنظيم “الدولة الإسلامية” ومراقبة نقل الأسلحة عبر الحدود.