4 هجمات صاروخية تدك قواعد الجيش الأمريكي خلال ساعات

تعرضت قاعدتي جيش الاحتلال الأمريكي في مدينة الشدادي النفطية وبلدة الرميلان النفطية بمحافظة الحسكة شمالي سوريا إلى سلسلة من الانفجارات أمس الجمعة، وهي المرة الثانية خلال اليوم، ففي مدينة الشدادي، سُمعت انفجارات متتالية في قاعدة الجيش الأمريكي في مديرية حقول النفط بالجبسة، جنوب محافظة الحسكة، ناتجة عن استهدافها بصواريخ وطائرات مسيرة انتحارية.

وهذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له القاعدة في يوم واحد، وهو الهجوم رقم 17 خلال الشهرين الماضيين، القوات الأمريكية قامت بتفعيل صفارات الإنذار، وشهدت انتشارًا للجنود مع دعوتهم إلى الدخول إلى الملاجئ عبر مكبرات الصوت، وتحليق لطائرات مروحية أمريكية في المنطقة.

صوتت المضادات الجوية الأمريكية بوضوح في سماء مدينة الشدادي، مع أنباء عن سقوط طائرة مسيرة واحدة من الهجوم، بعد الهجوم على قاعدة الجيش الأمريكي في الشدادي، سُمعت انفجارات داخل قاعدة الرميلان بريف محافظة الحسكة الشرقي ناتجة عن هجوم آخر بصواريخ غير معروفة المصدر ولا توجد نتائج مؤكدة حتى الآن وفقاً لسبوتنيك عربية.

وفي سياق متصل، تعرضت قاعدة حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور الشمالي إلى أكثر من 6 قذائف صاروخية في هجوم تبنته “المقاومة الإسلامية في العراق”، ارتفعت أعمدة الدخان من داخل القاعدة وشهدت تحركًا للقوات الأمريكية.

جميع هذه الأحداث تزامنت مع إجراء قوات التحالف الدولي، بقيادة الاحتلال الأمريكي، لتدريبات عسكرية تشمل الذخيرة الحية والأسلحة الثقيلة في قاعدة “حقل العمر” النفطية بريف دير الزور الشرقي، وشهدت تحليقًا للطائرات المسيرة الأمريكية في سماء المنطقة.

