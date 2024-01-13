عدوان أمريكي يستهدف مجددا قاعدة الديلمي شمالي العاصمة اليمنية

استهدف قصف أمريكي محيط مطار صنعاء ومحيطه شمالي العاصمة اليمنية، فجر اليوم السبت.



وأكد مصادر إعلامية أنّ غارات جوية أو ضربات صاروخية استهدفت قاعدة الديلمي القريبة من مطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة، بعد ضربات نفذتها أمس قوات التحالف الأميركي في البحر الأحمر استهدفت مناطق مختلفة في اليمن.

ونقل مراسل وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، أنّ الولايات المتحدة نفذت ضربة إضافية في اليمن الليلة، فيما ذكرت وكالة "سي إن إن" أنّ الضربة الليلة استهدفت منشأة رادار يمنية".

وأشارت "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤول أميركي، أنّ "الولايات المتحدة نفذت الضربات الإضافية بشكل منفرد عن حلفائها، وهي ضربة أصغر حجماً بكثير من ضربات الأمس واستهدفت منشأة رادار يستخدمها اليمنيون".

من جهتها، ذكرت "إن بي سي نيوز" نقلاً عن مسؤولين عسكريين أميركيين أنّ العدوان الأميركي ضد اليمن الليلة" نفذته سفينة حربية أميركية".

كما أكّد موقع "بوليتيكو" الأميركي وقوع الهجوم الأميركي لليوم الثاني على التوالي، معتبراً أنّ ذلك "يؤدي إلى زيادة انخراط إدارة بايدن في معركة في الشرق الأوسط أدّت إلى انقسام الرأي في واشنطن".

وتعليقاً على الهجوم الأميركي الجديد، أكد مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان أنّ "الإدارة الأميركية لم تتعلم من دروس العراق وأفغانستان وبمعاودة الإغارة على اليمن تزيد من تورطها".

وأشار إلى أنّ القصف الأميركي جاء "في محاولة يائسة لإظهار قدرة واشنطن على الردع"، وأنها جاءت في مقابل "سياسة محور المقاومة في استنزافها"، مؤكداً أنّ "اليمن أثبت قدراته العسكرية من خلال رد عدوان التحالف السعودي السابق وحالياً في استهداف مناطق في فلسطين المحتلة".

كذلك علق الخبير في الشؤون العسكرية العميد اليمني عابد الثور أنّ "طائرات أميركية كانت تحلق منذ مساء أمس في أجواء صنعاء وعموم اليمن من ضمنها طائرة المراقبة "أواكس"، مؤكداً أنّ "اليمن استوعب منذ اللحظات الأولى العدوان"، وأنّ "الغارات الأميركية لم تكن مؤثرة وهي مبنية على معلومات قديمة".



وأكّد الخبير اليمني أنّ "واشنطن تواجه صعوبة في تحركاتها في البحر الأحمر وأيّ انتشار لها يشكل خطراً عليها بعدما ثبتت قدرة اليمن على استهدافها"، موضحاً أنّ "الموقف الأميركي ازداد ضعفاً على المستوى الدولي وهي لم تتمكن من حشد دول أوروبية في تحالفها البحري ضد اليمن".

وشدد العميد الثور على أنّ "الإدارة الأميركية تعرف جيداً القدرات العسكرية الاستراتيجية اليمنية وهي تخشى فعلياً من ردّ في الخليج والبحر الأحمر".

كذلك اعتبر الخبير اليمني اللواء خالد غرابي أنّ "العدو فشل في غاراته الجوية على اليمن"، مجدداً التأكيد على أنّ "الأميركي يعتمد على معلومات من بنك أهداف قديم وسابق".

وتوقع اللواء غرابي أن تكون "عمليات الردّ ممنهجة ومدروسة بشكل جيد، لشلّ قدرات لعدو وتسجيل نقاط سياسية تحبط العدو".