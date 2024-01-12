استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي

12-01-2024

استهداف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم برشقة صاروخية قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مقاومونا في العراق برشقة صاروخية قاعدة الشدادي المحتلة”، مؤكدة “استمرارها في استهداف مواقع قوات الاحتلال ومعاقله”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت أمس الاحتلال الأمريكي في قاعدة هيمو بالقامشلي برشقة صاروخية محققة إصابة مباشرة.

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