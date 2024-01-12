قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

12-01-2024

قصف بلدات وقرى جنوب لبنان

جدد العدو الإسرائيلي استهدافه لعدد من البلدات والقرى جنوب لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن العدو الإسرائيلي استهدف بلدتي ميس الجبل وحولا وتلة الحمامص جنوب مدينة الخيام ومحيط المستشفى الحكومي في منطقة الشنديبة.

وبينت الوكالة أن الطيران المعادي الاستطلاعي حلق ليلاً وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى مشارف مدينة صور.

كما أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية، بالإضافة إلى القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة في اللبونة والعلام.

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