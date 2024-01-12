151 شهيداً و248 جريحاً اليوم قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 151 شهيداً و248 جريحاً.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن الاحتلال صعد عدوانه بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح أحياء سكنية بمن فيها، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل لليوم الـ 98 على قطاع غزة المنكوب إلى 23708 شهداء و60005 جرحى.

واستشهد 6 فلسطينيين على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف مدفعية الاحتلال المنازل جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، ارتقى عدد من الشهداء وجرح آخرون إثر قصف طيران الاحتلال التجمعات السكانية، كما ارتقى عدد من الشهداء جراء قصف الاحتلال حي الصبرة في مدينة غزة.