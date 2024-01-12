الجيش العربي السوري يقصف قاعدة تركية

أفادت مصادر اعلامية محلية, يوم أمس الخميس أن القوات السورية استهدفت قاعدة تركية في ريف حلب الغربي باستخدام صاروخ موجه، دون أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

وأوضحت المصادر أن الصاروخ الذي استُخدم في استهداف القاعدة العسكرية التركية في بلدة الأبزمو بريف حلب هو من نوع كونكورس الموجه، وتم إطلاقه من قبل قوات الجيش السوري المتمركزة في الحواجز المحيطة.

في سياق متصل، أفادت مصادر اعلامية أمس, عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية لسبع طائرات مسيرة تتبع هيئة تحرير الشام في مناطق ريف إدلب وحلب. كانت هذه الطائرات تحاول تنفيذ هجمات ضد مواقع للجيش السوري في تلك المنطقة.