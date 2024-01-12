مشروع لدرء السيول ومنع دخولها إلى دمشق
أوضح مدير الدراسات الفنية بمحافظة دمشق معمر دكاك، أنه بعد ملاحظة تشكل سيول أكثر، في بعض مناطق العاصمة، وإجراء دراسة حولها، تم اتخاذ قرار بإقامة مشروع لدرء السيول ومنع دخولها إلى المدينة من المناطق المحيطة.
وبيّن دكاك، لإذاعة شام اف ام، أن المشروع سيكون على ست مراحل، الأولى ستبدأ في النصف الثاني من العام بمنطقة "وادي السفيرة" بركن الدين لأنها أكثر خطورة، بكلفة تتراوح بين الـ8 – 10 مليار ليرة، وخلال الأعوام القادمة يستكمل المشروع بحسب توفر الميزانيات المالية.
من جهة أخرى، ذكر دكاك، أن سبب عدم انتهاء أعمال نفقىالمواساة هو أن العمل ضخم جداً وحصلت العديد من المعوقات أثناء تنفيذه، وأخذت وقتاً أكثر من المتوقع شمل إعادة البنية التحتية للكهرباء والماء والاتصالات في النفق، إلى جانب تنفيذ مشروع مياه لماروتا وباسيليا سيتي، لافتاً إلى أن العقد الخاص بالنفق ينتهي في الشهر الخامس من 2024.
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