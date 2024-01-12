خبير جيولوجي: الوضع الحالي مستقر ولا ينبئ بأي حدث زلزالي كبير
أكد رئيس قسم علم الزلازل في جامعة دمشق سابقاً، الدكتور نضال جوني، أن الوضع الحالي مستقر ولا ينبئ بأي حدث زلزالي كبير، والمنطقة عموماً تتجه نحو الاستقرار، ولكن الهزات الأرضية التي تحصل طبيعية واعتيادية وقد تستمر لسنوات، وبعضها يكون محسوساً وتتراوح شدتها بين الـ2 وفوق الـ5 درجات.
وكشف جوني، لإذاعة شام اف ام، أنه منذ زلزال شباط الماضي، سجلت أكثر من 100 ألف هزة أرضية شدتها أقل من 2 درجة على مقياس ريختر، وعشرات آلاف الهزات أكثر من 2 على مقياس ريختر، مشيراً إلى أنه من الطبيعي أن تسود فترات هدوء، ويكون بعدها فترات أكثر نشاطاً على صعيد الهزات الأرضية.
وعن الاعتقادات المتعلقة بحدوث زلزال جديد بقوة أكبر بعد مضي عام من زلزال شباط الماضي، قال د.جوني: لا أذهب لهذا النوع من الاستنتاجات لأنه غير مبني على حقائق علمية ويعتمد على التنجيم، والتواتر الزمني ليس مقياساً دقيقاً، حيث يمكن أن يحصل زلزال كل 70 – 80 عاماً.
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