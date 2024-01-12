خزام: تغيير الوزراء لن يحسن الوضع الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام أن تغيير الوزراء واللجنة الاقتصادية والإدارة الحالية للمصرف المركزي لن يؤدي إلى تحسين الاقتصاد أو خفض سعر صرف الدولار.

وأشار إلى أن المقياس الحقيقي لتقييم أدائهم يتجلى في ارتفاع سعر صرف الدولار من 2,512 ليرة إلى 13,000 ليرة في المركزي وبشكل أكبر في السوق السوداء.

وأكد الخبير الاقتصادي أن إحداث الإصلاحات الاقتصادية يبدأ بتغيير الفكر والطريقة التي يُدار بها الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التبني لقواعد الاقتصاد الرأسمالي الحر وتحرير الاقتصاد من القيود القديمة التي تعتمد على فرض قيود قوية على الأسواق وحركة الأموال والبضائع بحجة المراقبة.

وأضاف خزام في منشور على فيس بوك أن معظم قرارات السياسة المالية والاقتصادية لبلادنا غير موجودة في أي دولة على مستوى العالم، وخاصة قرارات المصرف المركزي التي لا تصلح للتطبيق في أي زمان أو مكان، وقد كانت هذه القرارات السبب المباشر في انهيار الليرة السورية.

وشدد على أهمية وجود فكر قيادي يؤمن بالاقتصاد الرأسمالي الحر وقانون قاس يدعم هذا الفكر لخروج البلاد من الأزمة.



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