قبرص ترفع مستوى الضغط على أوروبا لإعلان سورية “آمنة”

يدعو وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس إيوانو، الدول الأوروبية لبدء “نقاش جماعي” حول الوضع الأمني في سورية، ويطلب إعلان أجزاء منها “آمنة” لإعادة اللاجئين.

تطلب الحكومة القبرصية من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في الوضع بسبب زيادة طالبي اللجوء السوريين.

الوزير يشير إلى تحديات الهجرة بسبب القرب الجغرافي لسورية، وتقارير تؤكد طلب قبرص إعتبار سورية “آمنة”.

المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية تعتبر تغيير الوضع الأمني في سورية أمرًا غير سهل.

والحكومة القبرصية تعتمد سياسات لتقليل أعداد الوافدين والمهاجرين.



وكالات