تعرض عسكريين أمريكيين لهجوم في دير الزور

تعرض جنديان من القوات المسلحة الأمريكية لقصف صاروخي في شرق سوريا، حيث وقع الحادث في منطقة حقل “كونيكو” للغاز في محافظة دير الزور، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية، لم تتوفر حتى الآن معلومات حول نتائج الهجوم.

في وقت سابق، أطلقت المقاومة تحذيرًا للولايات المتحدة عبر تطبيق “تلغرام”، مهددة بزيادة استهداف مواقعها في سوريا والعراق، اعتراضًا على الدعم العسكري الأمريكي للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث يتم قتل المدنيين.

المنطقة التي تم تعريفها بالهجوم تشمل أجزاءً كبيرة من محافظات الحسكة ودير الزور والرقة في شرق وشمال شرق سوريا، وهي تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، تم بدء نشر القواعد الأمريكية في هذه المنطقة اعتبارًا من عام 2015.



في نهاية عام 2019، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة تتضمن بقاء مئات من القوات الأمريكية في سوريا، ومن بين مهامها الرئيسية ضمان السيطرة على حقول النفط في شمال شرق البلاد وشرقها، يعتبر النظام السوري وجود القوات الأمريكية في سوريا احتلالًا غير شرعيًا.

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