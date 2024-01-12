البحرية الإيرانية تحتجز سفينة أمريكية

أعلنت العلاقات العامة لبحرية الجيش الإيراني عن احتجاز القوات البحرية الإيرانية لناقلة نفط أمريكية في مياه خليج عمان، وفقًا لقرار صدر من السلطات القضائية، وأفادت وكالة “تنسيم” الإيرانية للأنباء بأن القضاء الإيراني أصدر مذكرة بشأن هذه الناقلة النفطية الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن العملية تمت في مياه بحر عمان وجاءت كرد فعل على اتهام أمريكا بـ “سرقة ناقلة تحمل النفط الإيرانية العام الماضي”، ووفقًا لوكالة “إيران بالعربي”، قامت بحرية الجيش الإيراني بالسيطرة على السفينة قبالة ميناء الفجيرة في خليج عمان، مشيرة إلى أن السفينة كانت قد تعرضت للاستيلاء عليها وسرقة نفطها الإيراني وتغيير اسمها من قبل الولايات المتحدة العام الماضي وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت هيئة البحرية البريطانية أن السفينة المحتجزة تحمل اسم “سانت نيكولاس” وتحمل نفطًا عراقيًا، وقد تم احتجازها شرقي عمان من قبل مسلحين إيرانيين، وتم تغيير وجهتها إلى سواحل إيران.

يأتي هذا في سياق تصاعد التوتر في المياه الإقليمية، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري لهجمات “أنصار الله” اليمنية على السفن في البحر الأحمر، وكانت “أنصار الله” أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على سفينة أمريكية قدمت دعمًا لإسرائيل، مما أثار ردًا من القوات الأمريكية.