عملية اغتيال في العراق تكشف عصابة مافيا في السويد

12-01-2024

عملية اغتيال في العراق تكشف عصابة مافيا في السويد

كشفت جريمة قتل في منطقة العامرية ببغداد عن وجود شبكة مافيا خطيرة في السويد، حيث أظهر تقرير لموقع قناة السومرية المحلية أن الضحية، مواطن عراقي يحمل الجنسية السويدية، كان مرتبطًا بزعيم مافيا شهير يُدعى رواء مجيد، الملقب بـ “الثعلب الكردي”.

القاتل، الذي كان يتحدث بلغة غير عربية، تم اعتقاله وهو يحمل مسدسًا.

الصحافة السويدية تشير إلى استخدام رواء مجيد للأطفال، خاصة المهاجرين والعرب والعراقيين، في تجارة المخدرات والأنشطة المافيوية.

في أكتوبر 2023، رجحت تقارير بأن الشرطة الإيرانية قد اعتقلت رواء مجيد بتهمة تنفيذ تفجيرات وعمليات إطلاق نار قاتلة.

عصابة رواء مجيد، المعروفة بفوكستروت، قامت في عام 2023 بعدة هجمات دموية وتفجيرات أسفرت عن وفاة العديد من المدنيين.

يُشير التقرير إلى استخدام أطفال لا يتجاوزون 13 عامًا في تلك الهجمات، مما أدى إلى وفاة العديد من الأشخاص في حروب نفوذ دموية تم تنظيمها بشكل جيد.

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