إسقاط 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات روسية

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات مسيرة أوكرانية كانت تستهدف مقاطعات روستوف وتولا وكاروغا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم وفقاً لموقع (RT): إن قواتها أحبطت الليلة الماضية محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على مواقع في الأراضي الروسية، موضحة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 مسيرات أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روستوف وتولا وكاروغا.

من جانبه أفاد حاكم كاروغا فلاديسلاف شابشا بأن طائرة دون طيار انفجرت فوق أحد المرافق الفنية لمحطة ضخ تقع على مشارف مدينة كاروغا، وأن المبنى تعرض لأضرار دون وقوع حرائق أو إصابات.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الدفاع الروسية تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعتي فولغوغراد وساراتوف أمس.

