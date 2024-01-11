الاحتلال الأمريكي مستمر بنهب نفط الجزيرة السورية

11-01-2024

الاحتلال الأمريكي مستمر بنهب نفط الجزيرة السورية

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الصهاريج من النفط السوري المسروق عبر المعابر الحدودية غير الشرعية إلى قواعدها في العراق.

وذكرت مصادر أهلية من ريف اليعربية أن رتلاً للاحتلال الامريكي مؤلفاً من 50 صهريجاً محملا بالنفط المسروق من حقول الجزيرة السورية خرج عبر معبر المحمودية غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.

وفي ذات السياق ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت أيضاً رتلاً مؤلفاً من 45 آلية من شاحنات مغطاة وبرادات وثلاث ناقلات وعدد من الصهاريج عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية.
 

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