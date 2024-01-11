هطولات مطرية متفرقة أغزرها 91 مم في ريف حماة
شهدت أغلب المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 91 مم في شطحة بمحافظة حماة.
وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:
في دمشق وريفها: الحرمون 15 مم سرغايا 32 مم والزبداني 22 مم ومضايا 24 مم وميسلون 8 مم وجديدة الشيباني 7 مم وعسال الورد 18 مم وقطنا 6 مم والتل 8 مم ودمشق المزة 3 مم ودوما 6 مم وقاسيون 4 مم ومساكن برزة 3 مم وساحة الحجاز 3 مم والكسوة 1 مم ويبرود 12 مم والقطيفة 7 مم والنبك 7 مم وعقربا والجراجير 1 مم.
وفي محافظة السويداء.. عين العرب والسويداء 3 مم وشهبا وصلخد 1 مم.
وفي محافظة درعا.. الشيخ مسكين 2 مم ونوى وتل شهاب والصنمين والمسيفرة 1 مم.
وفي محافظة القنيطرة.. حضر 24 مم والقنيطرة 3 مم ونبع الصخر 1 مم.
وفي محافظة حمص.. الناصرة 26 مم ومرمريتا 24 مم وشين 22 مم وقلعة الحصن 24 مم والعريضة 18 مم وتلكلخ 16 مم وتلدو 1 مم وحمص 17 مم والرستن 15 مم والمخرم 9 مم والقصير 9 مم وتدمر 1 مم والقريتين 6 مم.
وفي محافظة حماة.. مصياف 33 مم وعين حلاقيم 43 مم وربعو 18 مم والحميري 26 مم وحر بنفسه 22 مم ومحردة 25 مم وكفر زيتا 30 مم وحماة 16 مم وصوران 21 مم والسلمية 10 مم والصبورة 20 مم والسعن 21 مم وعقيربات 14 مم، وفي الغاب.. شطحة 91 مم وعين الكروم 52 مم والكريم 58 مم وأفاميا 35 مم والسقيلبية 36 مم.
وفي محافظة طرطوس.. القدموس 49 مم والشيخ بدر 23 مم ومشتى الحلو 29 مم ودريكيش 24 مم وصافيتا 27 مم وحمام واصل 37 مم والصفصافة 21 مم وطرطوس 30 مم وبانياس 73 مم.
وفي محافظة اللاذقية.. صلنفة 67 مم وكسب 38 مم والمزيرعة 83 مم والقرداحة 76 مم والحفة 50 مم والقطيلبية 51 مم ووادي قنديل 40 مم ومطار الباسل 72 مم وبوقا 55 مم والبهلولية 37 مم واللاذقية 35 مم.
وفي محافظة إدلب.. جسر الشغور 31 مم وأرمناز 15 مم وخان شيخون 31 مم وأبو الظهور 32 مم.
وفي محافظة حلب.. أعزاز 10 مم وحلب 15 مم وحلب المطار وجرابلس وعين العرب الشمالية 10 مم والباب 9 مم ومنبج 12 مم والسفيرة 15 مم وخناصر 21 مم ومنشأة الأسد 36 مم.
وفي محافظة الرقة.. تل أبيض 2 وبئر محيسن 5 مم والرقة 25 مم والمنصورة 23 مم والكرامة 14 مم والسبخة 15 مم وجديدة خابور 9 مم.
وفي محافظة الحسكة.. تل بيدر والحسكة 3 مم وأم مدفع 1 مم.
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