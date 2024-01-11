السياحة حققت ربحا قدره نحو 28 مليار ليرة

أعلنت وزارة السياحة،أن عدد السياح القادمين إلى سورية عام 2023، نحو 2 مليون.



وقالت وزارة السياحة في بيان: هناك مليون و750 ألف سائح عربي و250 ألف أجنبي قدموا إلى سورية، لافتاً إلى أن أغلبهم من الجنسيات العربية (اللبنانية، العراقية، الأردنية، البحرينينة، الكويتية)؛ ومن الجنسيات الأجنبية (الروسية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية)، منهم 213 ألف زائر للمواقع المقدسة بعدد ليالي مليون و230 ألف ليلة فندقية.



وأضاف البيان، أن عدد النزلاء العرب والأجانب (أي الذين قضوا لياليهم بالفنادق) لغاية شهر 12 من العام 2023، بلغ حوالي 360 ألف، منهم 300 ألف عربي و60 ألف أجنبي، قضوا مليون و700 ألف ليلة فندقية منها مليون و40 ألف ليلة للسواح العرب و660 ألف ليلة للسائحين الأجانب.



ولفت بيان الوزارة إلى أن السوريين قضوا 3 مليون و400 ألف ليلة فندقية خلال عام 2023 الفائت.



وأوضح البيان أن إيرادات الفنادق التابعة لوزارة السياحة بلغت ما يقارب 125 مليار ليرة سورية خلال عام 2023 بينما بلغت خلال عام 2022 ما يقارب 56 مليار ليرة، أي هناك ارتفاع بنسبة تجاوزت 120%.



وأضاف: بلغ إجمالي الربح المقدر تحقيقه في العام 2023 ما يقارب 28 مليار ليرة بينما بلغ خلال عام 2022 ما يقارب 11 مليار، بنسبة ارتفاع بلغت 145%.

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