عام 2023 يسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة في التاريخ

11-01-2024

عام 2023 يسجل أعلى ارتفاع بدرجات الحرارة في التاريخ

أكد العلماء أن عام 2023 سجل أعلى ارتفاع في درجات الحرارة في التاريخ، محذرين من أن تتجاوز درجات الحرارة في عام 2024 المستويات القياسية التي وصلت إليها العام الماضي، لاسيما مع استمرار تغير المناخ.

وأفادت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أن متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم في عام 2023 بلغ 14.98 درجة مئوية.

وأظهرت درجات الحرارة المسجلة للعام الماضي تفوقًا على درجات الحرارة السابقة البالغة 14.81 درجة مئوية في عام 2016، بفارق كبير قدره 0.17 درجة مئوية.

وأعلنت الخدمة، بحسب موقع "فوربس"، أن درجات الحرارة العالمية "غير المسبوقة" اعتبارا من حزيران فصاعدا سجلت رقم قياسي جديد، حتى أصبح كل شهر من  حزيران إلى  كانون الأول الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة بنظيره في أي عام سابق

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